Neige à partir de l'ouest

Prudence ce matin, une zone pluvio-neigeuse est à nos portes et dans les prochaines heures il va neiger en Ardenne et la limite pluie-neige va un peu s’abaisser en cours de matinée. Cela donnera de la pluie et de la neige mêlées jusqu’en plaine tandis que la neige va s’accumuler sur les reliefs. Vu l’intensité des chutes de neige fondante, on pourrait voir localement le sol blanchir même en plaine. Prudence donc. En Ardenne la couche de neige pourrait dépasser les 10 cm.

La journée restera couverte et les maxima ne dépasseront pas 0 à 1°C en Ardenne et sur l’extrême sud, 2 à 3°C sur le centre du pays. Mais lorsqu’il neigera, on restera fort proche de 0°C. Pluie et neige mêlée en plaine, neige fondante sur les premiers contreforts (Condroz), et neige donc sur les reliefs. Le vent de nord-ouest soufflera de manière soutenue avec des rafales de 40 à 50 km/h.

Ce soir et la nuit prochaine , cette zone pluvio-neigeuse termine son passage sur notre pays et s’évacue vers l’est. Nous devrions déjà retrouver un temps plus sec en fin de nuit à partir de l’ouest. Minima de -1 à +2 ou +3°C, donc pas de changement par rapport à cet après-midi.

Demain samedi, assez vite, le brouillard s’installe mais il fera plus sec. La masse d’air va lentement, très lentement se radoucir, on ne dépassera guère 0°C sur les hauteurs de l’Ardenne et des Fagnes, par contre, on devrait déjà atteindre 4°C sur le Sillon Sambre-et-Meuse et 6°C à Bruxelles et 7°C sur la Flandre. Quelques éclaircies pourraient revenir sur l’ouest et le centre du pays mais cela restera résolument bouché sur les reliefs où la neige fondra très lentement.

Dimanche, cette fois le redoux se confirme plus nettement avec de la pluie pour tout le monde et des températures en nette hausse : on attend 5 à 10 ou 11°C. A priori, lundi et mardi, le temps devrait rester sec mais la grisaille sera tenace avec 5 à 9°Clundi et 4 à 8°C pour mardi.