La météo - 28/07/2021 Les prévisions en Belgique

C’est une nouvelle journée variable qui débute avec par endroit un peu de grisaille. Dès le début de la journée quelques averses assez faibles pourraient déjà se produire sur le sud du pays. Sur l’ouest et le nord, on restera d’abord encore un peu au sec avec même quelques éclaircies.

© Dreamwall Dans le courant de la journée, nous aurons droit à un ciel changeant avec tour à tour des éclaircies mais aussi des averses qui seront toutefois moins fortes que ces derniers jours. Les températures sont douces en matinée mais ne grimpent guère l’après-midi. Avec des maxima de 18 à 22°C on reste légèrement sous les valeurs de saison. Le vent sera modéré ce mercredi avec des rafales de sud-ouest jusqu’à 50 km/h en rafale. Nous devrions retrouver un temps plus sec et un ciel un peu plus dégagé en soirée.

La nuit prochaine, encore quelques averses en soirée puis en cours de nuit, retour d'un temps calme et plus sec, propice à la formation de brumes et de bancs de brouillard locaux. Minima de 12 à 14°C.

Retour d’un temps plus sec demain

Demain jeudi, la journée débutera de manière sèche et calme avec localement un peu de grisaille, mais on peut parler pour demain d’une journée d’accalmie avec l’après-midi une alternance d’éclaircies et de passages nuageux. A priori, nous resterons au sec, à une averse isolée près. Pour autant les températures ne grimpent pas, au contraire, on ne dépassera pas 17 à 21 ou 22°C avec un vent qui soufflera encore de manière modérée de secteur sud-ouest avec des rafales de 50 km/h. Une nouvelle zone de pluie devrait nous atteindre dans la nuit de jeudi à vendredi. Vendredi, retour de la pluie, d’un assez chargé avec des maxima de 18 à 21°C. L’après-midi, nous alternerons éclaircies et passages nuageux ponctués d’averses. Pas d’amélioration notoire pour le week-end avec au menu : averses et éclaircies. Petite consolation avec un ou deux degrés de plus pour samedi : 19 à localement 23°C. A première vue, l’anticyclone nous boudera encore en début de semaine prochaine, donc pas encore de réelle amélioration en perspective.