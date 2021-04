Mobilité : conditions glissantes sur les routes dés ce soir

Neige

L'IRM nous confirme que dans le courant de l'après-midi, durant la nuit prochaine ainsi que demain, des averses se succéderont et occasionneront des chutes de neige en Ardenne. Une accumulation de 1 à 5 cm au dessus de 400 m, voire même 5 à 10 cm sur les sommets des Hautes Fagnes, Cantons de l'est, et de la Baraque de Fraiture est envisageable.

Giboulées

Lors du passage des giboulées, averses de grésil ou neige, le thermomètre s'enfonce de quelques degrés et comme les maxima ne seront pas élevés cet après-midi (0 à 5°), les routes pourront très rapidement devenir glissantes.

Gel fréquent

Au coucher du soleil, les températures vont chuter en dessous de 0° sur les régions de Couvin, Virton, Arlon, Saint-Hubert, Spa, Botrange. Elles seront limite à 0° sur les régions de Namur, Charleroi, Mons, Liège. Le gel pourra surprendre les automobilistes dès ce soir, la nuit prochaine, demain matin. Prudence également la nuit de mardi à mercredi car le gel sera encore bien présent.