Michel Feys avait fait la pluie et le beau temps à la RTBF de 2001 à 2010

Un passionné de physique, de météo et de mentalisme

Physicien de formation, Michel Feys a depuis 1985 enseigné les mathématiques et la physique au Collège Saint-Michel à Etterbeek. Spécialisé en météo et en solaire, il a pu accéder à la présentation des bulletins météo en 2001. Apprenant par Caroline Dossogne, qui avait été son élève au Collège d’Erpent et avec laquelle il était resté en contact, que la RTBF recherchait un présentateur remplaçant, il s’était alors présenté au casting et avait été engagé comme joker pour renforcer l’équipe météo alors composée de Jean-Charles Beaubois, Marie-Pierre Mouligneau, Caroline Dossogne et de Philippe Jauniaux. Menant de front sa vie de prof et de présentateur -le collège n’étant pas loin de la RTBF- il lui arrivait de se rendre à la Cité Reyers sur le temps de midi pour assurer un direct. Quant à la magie, c’est à l’adolescence qu’il s’était découvert cette passion. Il a ensuite monté des spectacles qu’il donnait parfois dans le cadre de festivals. Il lui est arrivé de demander à Caroline Dossogne de se prêter au jeu d’assistante lors de ces représentations. C’est ainsi que Caroline a déjà été enfermée à plusieurs reprises par Michel dans des boîtes magiques. Il ponctuait d’ailleurs parfois ses bulletins météo d’un rapide tour d’illusionniste. Il s’était éloigné de la présentation météo en 2010, lorsque la production des bulletins météo est passée de Reyers aux studios virtuels de Keywall à Marcinelle. Michel Feys est décédé ce mercredi 18 mars, il allait avoir 60 ans dans quelques jours. La RTBF et tout le service météo adressent leurs plus sincères condoléances à la famille de Michel ainsi qu’à ses collègues et amis.