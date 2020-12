Météo : Weekend frais en demi teinte

Ce matin, on pourra encore profiter de quelques belles éclaircies mais sous des températures frisquettes ne dépassant pas -1 à 5 degrés. Attention quelques plaques de glace ou de givre pourront se former localement sur les hauteurs.

Et l’après-midi, le ciel s’ennuagera à partir du littoral, et des pluies intermittentes gagneront progressivement le centre. Sur les hauteurs, il s’agira de chute de neige. Les températures seront comprises entre 1 et 7 degrés.

Cette nuit, des pluies faibles à modérée arroseront notre territoire avec de la neige prévue au-dessus de 300m. Le vent tournera au sud et se renforcera avec des rafales de 70km/h.

Pour ce dimanche, le ciel sera tout gris les pluies seront modérées à abondantes sous des températures comprises entre 0 et 7 degrés. Attention aux chutes de neige dès 300 mètres d’altitude sur les provinces du Luxembourg et de Liège avec des accumulations prévues. Ces conditions s’accompagneront en plus d’un vent violent de secteur Sud, avec des rafales de 80 à 90 km/h.

Et pour les prochains jours la fraicheur continuera de nous accompagner.

Lundi toujours de la pluie et de la neige sous un ciel bouché, mardi des averses parfois hivernales entrecoupées d’éclaircies.