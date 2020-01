Météo : week-end doux et humide

Si les températures seront remarquablement douces ce week-end, plusieurs zones de pluie ponctueront les journées de samedi et dimanche. La douceur va persister jusqu’à lundi avant un retour d’une masse d’air plus froid dès mardi.

Une zone de pluie plus copieuse envahira la plupart des régions. Les quantités de précipitations seront plus importantes au Sud du sillon Sambre-et-Meuse que dans les autres régions. En province de Liège et de Luxembourg, nous pourrions atteindre les 10 à 20 litres d’eau par mètre carré. Le vent sera modéré de 50 km/h à 60 km/h.

Dimanche : Nouvelle perturbation

Après une nuit calme et sèche, une nouvelle onde pluvieuse ondulera avant de se décaler vers l’est. A l’arrière, les averses seront entrecoupées de quelques éclaircies.

Lundi sera encore une journée douce avec une zone de pluie qui va traverser la Belgique depuis la frontière française jusqu’au Pays-Bas. C’est donc le long de la frontière française que le temps redeviendra plus sec en fin d’après-midi.

Mardi, nous seront à l’arrière de la perturbation précédente et le flux jusque-là orienté au Sud-Ouest nous apportant de la douceur, va basculer au Nord-Ouest. C’est donc de l’air plus froid qui sera à l’origine de la chute des températures qui ne dépasseront plus 3 °C à 8 °C. La masse d’air restera instable et nous apportera des averses de pluie sur la moitié ouest, des giboulées sur la moitié est. Nous n’excluons pas quelques flocons sur les hauteurs de l’Ardenne.