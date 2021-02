Météo : voilà pourquoi nous aurons encore plus froid demain -10 à -12

La neige ne fond pas, les températures restent négatives même en journée. On appelle cela un jour d’hiver en météorologie. Ce que vous voyez sur cette carte satellite de la NASA ne sont pas des nuages mais bien la neige qui reste présente sur notre territoire. Le ciel restera dégagé pour ce vendredi et la luminosité abondante persistera ce week-end.

La température de l’air est mesurée à l’ombre du soleil et à l’abri du vent à 1,5 m du sol. Cette photo est un abri fermé situé dans le parc climatologique de l’Institut Royal Météorologique (I.R.M.). Lorsqu’il y a du vent, la perception du froid est plus grande.

Imaginez que vous avez oublié vos gants un jour d’hiver comme aujourd’hui

Lorsqu’il n’y a pas de vent, sur votre peau, se forme une couche d’air qui est réchauffé par l’organisme et l’eau présente sur la surface de votre main s’évapore. Votre corps perd de la chaleur, mais grâce à cette bulle de chaleur naturelle, cela est supportable. Lorsqu’il y a du vent et de l’air froid, cette bulle de chaleur qui isolait nos mains est sans cesse balayée par le vent. Par conséquent, notre corps va dépenser plus d’énergie pour préserver la chaleur et le froid ressenti s’intensifie. A ce moment-là, vous regrettez avoir oublié votre paire de gants.