Météo : voilà pourquoi le ciel est jaune

La concentration en sable se mesure

A l’image de la qualité de l’air, la concentration en particules de sable se mesure. D’après l’université d’Athènes, on observe une concentration plus importante sur la péninsule Ibérique et dans une moindre mesure en France et également chez nous. La concentration est assez faible : entre 1 et 10 microgrammes par mètre cube. Ce qui explique cette couleur légèrement jaune dans notre ciel aujourd’hui.