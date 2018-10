Météo : voici octobre avec un temps plus automnal

Le temps est nettement moins beau aujourd’hui et la couleur du ciel a bien changé depuis hier.

Il faut dire qu’une perturbation achève sa course. Elle devrait quitter le pays ce matin. A l’arrière, les nuages restent nombreux avec une ambiance automnale. La matinée sera rythmée par les averses et les bourrasques de vent. On espère le retour d’un temps plus sec dans l’après-midi avec l’une ou l’autre éclaircie.

Il fera plus frais ce lundi avec de 6 à 11° ce matin et de 9 à 16° après-midi.