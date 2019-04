METEO : une petite parenthèse plus grise avant le retour du soleil

Ce matin, le temps est un peu morose avec un ciel couvert et parfois un peu de crachin. Nous allons conserver cette ambiance un peu tristounette une partie de la journée toutefois, on espère le retour de quelques trouées dans l’après-midi. Des éclaircies qui devraient s’élargir un peu plus après 16h.

Nous aurons 14° à la mer, à Spa et à saint Hubert.

16° à Tournai , Mons ou Anvers

15° à Namur et jusqu’à 17° à Liège.