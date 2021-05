Météo : une amélioration est enfin prévue en fin de semaine

Jusqu’à 2 heures du matin la nuit prochaine, des averses orageuses se déclencheront par endroits. Localement, les cumuls pluviométriques pourraient dépasser les 10 litres d’eau par mètre carré en 1 heure en plus du grésil et des bourrasques.

Temps instable mardi et mercredi

Ce mardi matin, des pluies et averses parfois modérées seront présentes à l’Est. Ailleurs, des averses entrecoupées d’éclaircies. Après un peu de répit à la mi-journée, l’instabilité se réactivera et les averses seront fréquentes. Quelques orages gronderont notamment sur le nord et l’ouest du pays.

Mercredi, une nouvelle perturbation traversera la Belgique en matinée et l’instabilité s’amenuisera en fin de journée par l’ouest.

Jeudi : les averses seront enfin plus rares