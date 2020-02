Météo : un zeste de fraîcheur et le retour temporaire des éclaircies ce vendredi

La nuit prochaine les températures seront à nouveau proches des 0° ou légèrement négatives en haute Belgique.Sur les autres régions, aux vues de la nébulosité prévue, on ne devrait pas descendre en dessous des 4° dans le centre du pays et des 8° à la mer.

Demain quelques éclaircies pourraient faire leur apparition sur le sud en matinée. Ailleurs , la nébulosité s’annonce variable .

Le ciel va se couvrir au fil des heures et nous pourrions avoir un peu de bruine dans l’après-midi. Le vent sera plus fort qu’aujourd’hui et on annonce de 8 à 12°.

La journée de dimanche s’annonce pluvieuse, venteuse mais douce pour la saison.