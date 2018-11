METEO: un week-end maussade

Les fronts pluvieux se succèdent jour après jour et entre chaque zone de précipitations on a parfois quelques heures de répit.

Et c’est reparti pour un épisode pluvieux avec la visite d’un train de perturbations. On dit aussi en météo : " un rail de perturbations ".

Dimanche, le temps sera agité !

Il fera encore plus mauvais ce dimanche avec des passages pluvieux nombreux et parfois aussi soutenus. On parle même de la possibilité d’entendre gronder le tonnerre. Le vent se renforce encore un peu plus surtout à la mer où on attend des rafales de 70 km/h.

Lundi un temps instable est encore prévu mais avec tout de même quelques éclaircies entre les averses.

Et puis n’oublions pas que demain, nous sommes le premier décembre : jour de la Saint Eloi.

Nous ne manquerons pas de souhaiter une bonne fête aux métallurgistes, aux forgerons et de manière plus générale à tous les ouvriers.

Et puis, bon week-end à tous malgré le mauvais temps annoncé.