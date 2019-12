Météo : un week-end humide, venteux et doux

Ce samedi après-midi : le temps sec se confirme à l’Ouest

Des éclaircies seront de retour à l’Ouest et les averses s’espaceront davantage au centre. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, l’instabilité sera plus marquée avec des averses plus fréquentes. Le vent sera toujours sensible (rafales de 60 à 80 km/h).