Météo : un vendredi tout en nuances

Dans le courant de l’après-midi, le ciel sera variable et les averses, toujours faibles et éparses, se propageront à toutes les régions. Un temps plus sec persistera le long des frontières allemande et luxembourgeoises. Le vent aura tendance à se renforcer, notamment à la Côte et les températures atteindront 20° sur les hauteurs et à la mer, 21° dans le Hainaut, 22° pour Liège, Namur et Bruxelles et on montera jusqu’à 24° à Hasselt.