La météo est bien morose en cette fin de semaine avec un temps gris, humide et désagréable. Il fait froid avec de 0 à 4° ce matin et localement on peut toujours avoir quelques précipitations qui peuvent prendre une tournure hivernale à partir de 200-300m.

Météo: un temps tristounet pour la fête du Roi ! - © Tous droits réservés

La nuit prochaine, le ciel restera fort nuageux sur l’ouest et le centre. Des éclaircies plus larges sont possibles dans l’est et c’est là qu’il fera le plus froid en raison d’une couverture nuageuse plus aléatoire . Nous aurons -1° dans l’est.

De manière globale, les gelées concerneront surtout la haute Belgique.

En Basse et Moyenne Belgique, nous aurons de 1 à 3°.

Le vent sera faible de secteur Sud à Sud-est et quelques brumes ou brouillard se formeront localement.

Demain dès la dissipation de la grisaille matinale, nous retrouverons quelques embellies.

Ces éclaircies seront plus généreuses dans le tiers Nord-est. C’est en province d’Anvers, du Limbourg, de liège ou de Namur qu’en principe les embellies seront les plus généreuses.

La nuit de samedi à dimanche s’annonce froide avec des gelées généralisées. Les valeurs seront positives uniquement au littoral.

Dimanche, nous devrions profiter d’un temps assez lumineux avant l’arrivée des nuages dans le courant de l’après-midi. C’est une nouvelle perturbation qui nous concernera en fin de journée.