METEO : un temps sec entre éclaircies et nuages

Ce vendredi matin, les nuages bas sont parfois nombreux. Cette grisaille est passagère et les éclaircies devraient prendre rapidement le relais dans le courant de la matinée.

Cet après-midi nous aurons un dégradé nuageux. Les éclaircies continueront à s’imposer sur la moitié sud alors que les nuages auront tendance à prendre un peu plus le dessus sur la moitié occidentale. Le ciel finira d’ailleurs par se couvrir sur le littoral.

Les températures varieront entre 18 et 23°.

Le vent de sud-ouest sera modéré.

La nuit prochaine, les nuages s’épaississent de plus en plus et il finira par pleuvoir.

Demain, la journée s’annonce maussade, grise, humide avec de faibles pluies par intermittence.

L’après-midi, il fera gris quasi partout mais nous retrouverons un temps plus sec sur l’ouest.

Sous ce ciel couvert, les températures varieront entre 17 et 22°.