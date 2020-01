Météo :un temps pluvieux avant un week-end frais mais clément

Ce matin le ciel se couvre de plus en plus et il finira par pleuvoir. Le vent va se renforcer avec des bourrasques de 50 km/h. Les températures seront comprises entre 5 et 9°.

Après le passage de cette perturbation, le temps deviendra plus variable entre éclaircies, passages nuageux et averses. Nous retrouverons des conditions plus sèches à la mer.

Le vent restera modéré à assez fort et les températures varieront entre 9 et 10° en plaine et de 6 à 8° sur les hauteurs.

La nuit prochaine le temps sera plus froid avec de 1 à 4°.

De nouvelles averses sont attendues. Des averses qui pourraient prendre un caractère hivernal sur les reliefs à partir de 400-500 m.

Il n’y aura pas d’accumulation.