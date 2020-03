Météo : un temps plus sec à l'horizon

Ce vendredi, quelques éclaircies plus larges se dessinent sur l’ouest du pays.

Ailleurs la nébulosité est plus variable et globalement, on peut dire que les nuages seront tout de même assez nombreux aujourd’hui. Quelques averses pourraient éclater aussi par endroits et surtout dans le Nord-Est. Mais on peut dire que le temps sera majoritairement sec.

Le vent reste modéré avec des bourrasques de 50 à 60 km/h.

Les températures ce matin vont varier entre 3 et 8°.

Cet après-midi, nous aurons de 6 à 10°.

La nuit prochaine, le temps sera sec partout avec un ciel qui va se dégager et des températures assez basses. D’ailleurs nous aurons à nouveau de petites gelées au sud du Sillon Sambre et Meuse avec de -1 à -3°. En basse et moyenne Belgique, nous aurons de 2 à 3°. Le vent devrait diminuer.