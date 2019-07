Météo : un temps plus mitigé aujourd'hui avec un risque d'averses

Ce matin, certains d’entre nous profitent encore de belles éclaircies et pourtant, nous avons des averses dans certaines régions notamment sur la partie occidentale du pays.

En règle générale, les nuages seront plus nombreux aujourd’hui et l’instabilité plus marquée. Des averses pourraient donc toujours éclater ci et là dans les prochaines heures mais à priori cet après-midi elles seront dans l’ensemble faibles et locales.

Les plus chanceux d’entre nous pourraient donc passer entre les gouttes avec un ciel entre éclaircies et passages nuageux.

Nous aurons pas mal de vent aujourd’hui. Un vent modéré avec des rafales de 60 km/h à la mer et de 40 km/h à l’intérieur des terres