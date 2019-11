Météo : un temps frais avec quelques averses résiduelles

Ce matin, si vous mettez le bout du nez dehors, il vaut mieux s’habiller chaudement. Il fait frais avec de 1 à 5°.

La nébulosité est généralement abondante et quelques averses sont attendues.

Des averses de pluie en plaine, parfois de grésil voire de neige sur les hauteurs.

Dans l’après-midi, les averses seront toujours d’actualité au sud du sillon Sambre et Meuse. Sur l’ouest et le centre le temps sera sec avec des éclaircies temporairement plus larges. Le vent sera modéré et les températures varieront entre 2 et 8°.

La nuit prochaine une nouvelle zone de pluie traversera le pays. Le ciel se couvrira à nouveau avec de faibles pluies ou bruines. Quelques flocons pourraient toujours tomber à partir de 400 m.

En principe cette neige ne devrait pas tenir au sol néanmoins, il faudra se montrer prudents sur les routes.