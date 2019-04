Météo : un temps estival pour ce week-end de Pâques

La Belgique est protégée par un puissant anticyclone centré sur le sud de la Scandinavie.Nous sommes donc sur la trajectoire de courants continentaux ,secs et de plus en plus chauds.

Le soleil est au rendez -vous aujourd’hui avec un petit vent d’est modéré et des températures très agréables.

Nous aurons ce matin de 14 à 17°.

Cet après-midi, les thermomètres afficheront 19° à 23°