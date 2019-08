Météo : un temps calme entre nuages et éclaircies

Aujourd’hui les conditions sont plus stables et plus anticycloniques. On débute cette journée avec un ciel généralement peu nuageux mais tout à l’heure et de manière temporaire, la nébulosité pourrait augmenter avec par moments plus de nuages que d’éclaircies dans certaines régions (et surtout d’ailleurs sur le centre du pays).

Le soleil sera plus généreux à la mer et dans le Sud-Est.

Une averse est possible sur le relief.

Dans le courant de l’après-midi les éclaircies seront à nouveau progressivement plus franches partout.

Le vent sera modéré de secteur ouest et les températures s’annoncent agréables avec de 22 à 26°.

La nuit prochaine le ciel s’ennuagera à partir de la frontière française avec 2,3 gouttes possibles en fin de nuit sur la Flandre et le Hainaut occidental.