Certains modèles météos mentionnent un tout petit risque d’averses mais on peut considérer que ce risque est limité et qu’en cas d’ondée, ce sera vraiment très locale et très passager.

Les températures sont un peu fraîches et nous n’aurons pas plus de 13 à 17° vers 10 h.

METEO : un temps agréable aujourd'hui mais un peu frais pour la saison - © Tous droits réservés

METEO : un temps agréable aujourd'hui mais un peu frais pour la saison - © Tous droits réservés

La nuit prochaine, les cumulus se dégonfleront. Le ciel sera généralement bien dégagé.

En toute fin de nuit, on pourrait avoir un peu de brume dans le fond des vallées ardennaises.

Les minimas seront compris entre 6 et 12°.

Demain sera une journée quasi identique à celle d’aujourd’hui avec de belles éclaircies en matinée, un peu plus de nuages avec les cumulus qui bourgeonnent l’après-midi et un zeste de fraîcheur.

Il fera de plus en plus beau cette semaine avec des températures qui vont aller crescendo et un temps qui s’annonce très estival notamment vendredi et pour le week-end.

Voilà qui devrait faire plaisir aux Athois qui fêtent leur ducasse ce 4 ème week-end d’août. Les célèbres géants pourront danser au soleil.