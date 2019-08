Météo : un lundi au soleil avec des températures élevées

La nuit prochaine s’annonce calme avec un ciel totalement dégagé et de 13 à 18°.

Et oui, nous aurons encore chaud, très chaud ce lundi avec des températures de 24 à 27° ce matin et de 27 à 32° cet après-midi. Le soleil brillera toute la journée.

Meteo : un lundi au soleil avec des températures élevées - © Tous droits réservés

Demain, le temps restera magnifique et estival. Il fera encore plus chaud avec de 29 à 34°.

Mercredi, il fera de plus en plus lourd avec un risque orageux plus marqué. Une perturbation pluvio-orageuse devrait d’ailleurs traverser le pays dans la nuit de mercredi à jeudi.

Jeudi matin, il faudra encore composer avec quelques pluies résiduelles avant de retrouver des éclaircies dans l’après-midi. L’air sera plus respirable.

Vendredi le temps sera sec et dès la dissipation des brumes matinales, nous retrouverons de larges périodes de soleil. Le week-end s’annonce à nouveau très agréable et nous aurons droit à du soleil pour terminer ces vacances scolaires.