Météo : un ciel partagé entre nuages et éclaircies ce jeudi

Ce jeudi matin, les nuages l’emportent sur les éclaircies. On peut dire que globalement la nébulosité est plutôt variable. C’est en Gaume que les embellies seront les plus nombreuses.

Le soleil devrait s’imposer un peu plus au fil des heures et en tous cas par moments cet après-midi nous devrions profiter d’éclaircies parfois larges.

Certains modèles météos suggèrent un faible risque d’averse, donc très localement une petite ondée pourrait nous surprendre.

Les températures seront estivales avec de 21 à 24°.

La nuit prochaine, le ciel se dégagera encore un peu plus et il ne sera plus question d’averses. La nuit sera sèche avec de 10 à 15°.