METEO : tenue estivale ce samedi, le temps s'annonce exceptionnel.

Alors que cette semaine ensoleillée se termine, l’été semble vouloir s’attarder encore une journée supplémentaire et peut-être de nouveaux records de températures.

Ce samedi, le beau temps sera encore au rendez-vous avec du soleil et des températures largement supérieures aux normales saisonnières.

Ainsi normalement à cette époque de l’année, nous devrions avoir environ 16° à Bruxelles et demain on annonce entre 21 et 27° sur l’ensemble du territoire.

Demain , nous profiterons de courants très doux de SSE coincés entre l’anticyclone Ukrainien et une dépression lrlandaise.

D’après Pascal Mormal de l’IRM , nous pourrions à nouveau battre un record de température demain.

Le record pour un 13 octobre à Uccle est de 24,8° en 2001 et demain on prévoit 25 à 26° dans le centre du pays.

Quand on observe les statistiques en matière de douceur automnale, certaines années sortent du lot notamment 2017 et 1921.

Et si on se penche sur les températures exceptionnelles au mois d’octobre, on remarque d’emblée les valeurs relevées le 9 octobre 1921 au barrage de la Gileppe avec 29,4°.

Ce jour-là ,la température à Maredsous était de 27,8°

Le 11 octobre 1921,la température à Huy était de 26,6°.

Octobre 1990 a aussi eu sa série de beaux jours avec des valeurs estivales et notamment 27° à Angleur le 12 du mois .

Bref demain samedi ,nous profiterons du soleil et de la clémence du temps et certains surveilleront de près les thermomètres.

Comme vous pouvez le voir sur la carte ci-dessous,nous ne sommes pas les seuls à profiter de cette chaleur tardive . Il fait chaud de la France à la Russie .Les régions colorées en rouge foncé ,correspondent aux zones où les températures dépasses de 10° les normales saisonnières. Celles en rouge plus clair ,aux régions dans lesquelles les températures dépassent de 5 à 10° les valeurs habituelles.