Météo : retour d'un temps sec pour quelques jours

Situation plus calme et temps sec pendant une dizaine de jours.

Ciel plus lumineux ce week-end.

Après quelques gelées en Campine, Spa, Elsenborn et Saint-Hubert, il y aura encore beaucoup d’humidité mais tout cela va progressivement s’assécher. Au fil des heures, les nuages vont reculer d’est en ouest. Le ciel va se dégager en début de matinée sur l’est et en début d’après-midi dans le centre. Les éclaircies seront plus présentes en après-midi.

Les températures chutent la nuit prochaine.

A partir de la nuit prochaine, le ciel dégagé va nous amener des températures négatives au réveil (vers 7h : entre -3 à -6 du côté de Liège, -2-3° sur toute la partie sud et de 0 à -2, -3° sur toute la partie nord). Demain, le ciel sera très lumineux et voilé en journée avec un vent faible. Maxima de saison avec entre 3 et 7°.

La plus belle journée de la semaine sera lundi.