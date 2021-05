Météo: quel temps pour le week-end de la Pentecôte ?

Quand allons-nous enfin profiter de températures printanières dignes d’un mois de mai ? Alors que la Belgique se déconfine un peu plus, que les terrasses sont ouvertes, les prévisions météo s’annoncent encore bien capricieuses pour ce long week-end de Pentecôte.

Samedi : conditions automnales

On commencera ce long week-end la tête dans les nuages et les pieds dans l’eau ! Le ciel sera plombé toute la journée avec en prime des précipitations. C’est une zone structurée qui stagnera sur le pays. Elle donnera entre 10 et 15l/m² avec localement quelques coups de tonnerre dans l’après-midi. Côté mercure, ça baisse encore. Les valeurs seront dignes d’une fin-octobre. Pas plus de 11C° à Saint-Hubert et à Spa, 12°C à Virton, Arlon et 13°C Bruxelles Namur et Charleroi.