En plus du nom de votre coiffeur préféré qui pourra vous accueillir dès le 26 avril , la question que tout le monde se pose : mais quand va-t-il faire chaud ? Pour répondre à la question, avec les prévisionnistes de MétéoNews, nous regardons les modèles météorologiques. Et voici la tendance des prochains jours concernant la température prévue à Bruxelles.

Selon le modèle d’ensemble GFS, on retrouve une lente remontée qui est fiable plus les lignes sont resserrées, plus la fiabilité est importante nous indique Frédéric Glassey de MétéoNews. Une petite baisse est prévue mercredi prochain et ensuite, une remontée des températures est envisagée. Comme vous pouvez le voir, les courbes sont ensuite plus écartées, ce qui induit une mauvaise fiabilité.

Voilà la tendance médiane : la ligne rouge

Météo : quand va-t-il faire chaud ? - © Tous droits réservés

Plus on avance dans le temps, plus l’incertitude est grande (espace jaune). Exemple, si on regarde la température prévue à Bruxelles samedi 24 avril, on s’aperçoit que le maximum se situe entre 11 °C et 21 °C, la marge est grande, trop grande pour confirmer une température qui pourrait avoisiner les 16 °C.

Vous connaissez l’adage : en avril, ne te découvre pas d’un fil…