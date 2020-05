Météo pour ce samedi : Temps humide sur une partie du pays

Ce matin les nuages sont encore présents dans notre ciel avec un peu de pluie dans le centre. Au fil des heures le temps redevient sec sur l’ouest du pays avec le retour du soleil mais le temps reste pluvieux en province de Liège, Namur et du Luxembourg. Le vent souffle assez fort avec des rafales atteignant 40 à 60 km/h. Les températures ce matin affichent 9 à 10 degrés sous les zones de pluie et 14 à 16 degrés ailleurs.

Cette après-midi le temps devient plus sec sur l’ensemble du royaume mis à part sur le sud-est. Le vent se renforce pour atteindre 50 à 60 km/h dans les terres et jusqu’à 70 km/h au littoral. Le mercure affiche 14 à 16 degrés sur l’est et 18 à 19 degrés partout ailleurs.

Ce soir et cette nuit temps sec sur l’ensemble des régions malgré la présence de nuages. Le vent souffle en rafale pour atteindre 30 à 45 km/h et un mercure ne dépassant pas 10 degrés.

Demain dimanche, même type de temps avec de possibles pluies l’après-midi. A partir de lundi nous retrouverons des conditions plus agréables.