Météo: personne ne sera épargné par la neige ce jeudi

La situation météorologique de jeudi sera différente de celle de ce mercredi . Aujourd’hui nous étions influencés par une masse d’air froid instable d’origine polaire. Demain jeudi, c’est une perturbation plus structurée qui abordera notre pays dès 7 heures du matin et qui risque de mettre beaucoup d’automobiliste dans l’embarra à l’heure de pointe.

Alors que les averses hivernales ont surpris plusieurs automobilistes ce mercredi matin, elles ont tendance à s’espacer et à se raréfier sur l’Ouest. La nuit prochaine, le temps redeviendra plus sec pratiquement partout. Quelques flocons seront toujours d’actualité sur le plateau des Fagnes, notamment au Mont Rigi où les 20 cm de neige étaient pratiquement atteints à la mi-journée.

Vous l’avez sans doute remarqué, après la neige, les précipitations seront sous forme de pluie et une masse d’air doux s’installera sur notre pays, ce qui fera fondre la neige qui se sera temporairement accumulée. En attendant, il va falloir composer avec ces conditions hivernales une bonne partie de la journée. Voici en détail, ce qui nous attend demain.

Ensuite, observez la carte de la masse d’air de ce jeudi 13h50, on observe de l’air plus doux qui remonte de France à la suite de la perturbation qui va nous enneiger demain. Vous constaterez également que la Belgique est complètement recouverte de blanc sur la carte des précipitations de ce jeudi 14 heures.

Ce mercredi, c’est une masse d’air froid d’origine polaire humide et instable qui influence notre temps. Des averses se déclenchent, pas partout, pas tout le temps et pas en même temps. Ce courant nous a été amené par une dépression qui a quitté le Danemark pour se positionner au Sud de la mer Baltique.

Ce jeudi : arrivée de la neige dès 7 heures du matin

Météo : personne ne sera épargné par la neige - © Tous droits réservés

C’est à partir de 7 heures du matin que les premiers flocons envahiront l’Ouest du pays et dès 8 heures, tout le monde verra la neige tomber car nous observeront déjà des flocons vers 9 heures à la frontière allemande. Si à l’Ouest il s’agira de neige fondante voire possiblement surtout de la pluie le long de la frontière néerlandaise, la neige va s’accumuler en arrivant sur le centre du territoire. Les quantités de neige les plus importantes sont attendues au Sud des provinces de Namur et de Luxembourg sans oublier le plateau des Fagnes où 15 à 20 cm supplémentaires vont temporairement s’accumuler.