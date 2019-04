Les températures seront comprises ce matin entre 9 et 11° et cet après-midi de 11 à 16°.

Le temps reste décidemment bien maussade aujourd’hui avec un ciel généralement très nuageux à couvert et avec des périodes de pluies régulières. Les averses seront fréquentes et parfois ponctuées d’un coup de tonnerre. D’ici la fin de la journée, nous aurons finalement un beau cumul pluviométrique.

METEO : pas de changement, il pleuvra encore ce mardi - © Tous droits réservés

Le temps va s’améliorer demain et jeudi avec de plus en plus d’éclaircies mais aussi plus de vent et un zeste de fraîcheur.

Grâce au vent, la qualité de l’air va s’améliorer

Vendredi le temps restera sec sur la plupart des régions excepté sur l’est où nous pourrions avoir quelques averses.

Le ciel sera tout de même plus nuageux que la veille. Les températures vont continuer à descendre avec seulement de 4 à 8°.

Des averses et même des giboulées pourraient se développer samedi dans un contexte frisquet et sous un ciel plus nuageux.