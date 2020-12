Après quelques averses dans le courant de la nuit, une perturbation plus significative abordera notre pays par la frontière française en seconde partie de nuit.

Météo neigeuse pour terminer 2020 - © Tous droits réservés

De la neige s’accumulera en Ardenne dès 200 mètres d’altitude, on prévoit entre 1 et 10 cm de neige. Mais pour la première fois de la saison, nous pourrions observer de l’or blanc également dans les autres régions. L’intensité des précipitations pourrait voir des sols temporairement blanchis et rendre les chaussées glissantes.