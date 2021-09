Météo lumineuse et agréable pour ce samedi

© Meteo News Ce samedi s’annonce encore bien lumineux. Ce matin, le soleil sera accompagné de quelques nuages d’altitude totalement inoffensifs, ils seront plus nombreux vers le littoral. Les températures en fin de matinée seront déjà bien agréables, comprises entre 16 et 20°C.

L'après-midi, des nuages de beau temps se développeront un peu partout, mais sans entraver l'impression de beau temps. Le ciel sera un peu plus nuageux au nord du sillon Sambre-et-Meuse. On restera dans la douceur avec des maxima de 17 à 19°C sur les reliefs, 21 à 22°C dans les régions centrales et près du bord de mer, et on attend jusqu'à 23°C du côté de Tournai et Gand.

Ce soir et cette nuit, le temps sera calme et légèrement voilé sur l’ensemble des régions. Les températures minimales descendront entre 10°C sur les hauteurs et 15°C à la côte.

Un peu plus de nuages attendus demain

Demain, la matinée sera une nouvelle fois bien ensoleillée. Il y aura un voile nuageux un peu plus épais près de la frontière française. Le ciel aura tendance à devenir plus nuageux l’après-midi, principalement sur la moitié sud de notre pays, mais nous garderons un temps sec. Ce sera plus lumineux sur la moitié nord. Les maxima seront stationnaires et se situeront entre 18 et 22°C. Le début de semaine prochaine devrait être encore agréable même s’il reste de l’incertitude concernant la journée de lundi. Une dépression sera présente sur la France et quelques averses pourraient déborder sur notre pays. A priori, le temps devrait rester sec au nord de Bruxelles. Il fera un peu plus frais aussi avec des températures de 15 à 21°C lundi après-midi.

