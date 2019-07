Météo : Les températures baissent très légèrement mais il fera encore chaud !

C’est officiel, on a battu hier le record de températures dans de nombreuses régions et on a franchi la barre des 40° dans de nombreuses provinces avec un pic à 40,7° à Beitem en Flandre occidentale. Pascal Mormal de l’IRM nous a confirmé que c’était la température la plus élevée jamais observée dans notre pays depuis le début des relevés météorologiques en 1833.

Il fera encore chaud aujourd’hui mais ce sera tout de même plus supportable qu’hier. On attend 36° à Bruxelles, 38 à Liège, 33 à Saint Hubert, 32 à Tournai et 26 à la mer. Le littoral qui retrouve des températures beaucoup plus clémentes.

Le temps sera généralement bien ensoleillé ce matin. Sur l’ouest quelques nuages pourraient se manifester. Cet après-midi les cumulus pourraient bourgeonner dans certaines régions et dégénérer en averses. Dans un premier temps ces averses seront très localisées. Elles se généraliseront un peu plus la nuit prochaine et demain. Ces orages pourraient être localement violents avec des bourrasques de vent, de la grêle ou de fortes précipitations sur un court laps de temps.