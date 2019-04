METEO : le temps se gâte ce mardi après-midi

Il fera moins beau aujourd’hui. Ce matin, on conserve encore quelques éclaircies et le ciel est partiellement nuageux avec des nuages d’altitude. Dès la fin de la matinée, les nuages deviendront plus épais, le ciel sera laiteux. La nébulosité continuera à augmenter dans l’après-midi à partir du sud et il finira par pleuvoir au sud du Sillon Sambre et Meuse. Sur les autres régions, le ciel sera plus nuageux.

Les températures seront comprises ce matin entre 9 et 13°. Cet après-midi nous aurons de 10 à 12° sur le sud, de 15° à 16° dans le centre et jusqu’à 18° en Campine.

Les pluies pourraient temporairement se renforcer sur la Gaume en début de soirée.