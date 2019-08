Météo: le retour de la pluie aujourd'hui dans certaines régions

Bonne nouvelle en raison de la sécheresse, Il a plu par endroits cette nuit et il pleuvra encore aujourd’hui. Ces précipitations concerneront surtout la moitié sud et peut être aussi l’est du Brabant Wallon et de la province du Hainaut. Le temps devrait rester sec avec une nébulosité variable du littoral à la capitale.

Ce matin côté températures, nous aurons de 17 à 20° et cet après-midi de 19 à 24° sous un vent modéré.