Météo : le calme après les orages pour ces prochains jours ?

La journée de demain s’annonce particulièrement venteuse. Les rafales de vent deviendront plus intenses déjà dans le courant de la nuit prochaine. Et dès demain matin, les rafales pourront atteindre 70 km/h à l’intérieur des terres et 80 km/h près du bord de mer.

En ce qui concerne la couleur du ciel, une zone de pluie stagnera sur la moitié sud de notre pays en première partie de matinée. Ensuite, elle s’évacuera et laissera derrière elle un temps plus sec. De belles éclaircies parviendront même à s’imposer par endroits.