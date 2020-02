Vous avez sans doute lu quelques articles de quelques lignes sur l’arrivée de Dennis, cette nouvelle dépression de tempête (assez creuse de 940 Hpa) qui va se positionner au sud de l’Islande pour ensuite se diriger au large de l’Ecosse avant de se diriger vers la Scandinavie. Des rafales de vent de 90 km/h à 100 km/h sont prévues dès la nuit de samedi à dimanche et dimanche.

Voici pourquoi Dennis ne sera pas Ciara numéro 2

Météo : la tempête Dennis prévue ce week-end ne sera pas Ciara numéro 2 - © Tous droits réservés

Ces deux tempêtes ont pourtant deux points communs :

1/ Elles sont toutes les deux amenées par un puissant courant-jet (Jetstream) en altitude, comme toutes les dépressions. Souvenez-vous de la tempête Ciara… Elle est née au large du Canada et 48 heures plus tard, elle a traversé l’atlantique pour se positionner au nord de l’Ecosse. Dennis va se creuser à l’Est des côtes Est du Canada (Terre-Neuve-et Labrador)/sud du Groenland. Serge Brun, notre prévisionniste Meteogroup de ce mercredi indique qu’il n’est d’ailleurs pas facile actuellement de déterminer finement où elle prendra naissance, car elle fera partie d’un vaste complexe dépressionnaire avec différents centres.

2/ Elles se positionnent toutes les deux au Nord des Îles britanniques et se décalent ensuite vers la Scandinavie

Contrairement à Ciara, Dennis serait plus au large des Îles britanniques (comprenez plus au Nord), ce qui limitera les rafales de vent chez nous. En revanche, les îles britanniques seront à nouveau concernées par des vents violents. La dépression Dennis va traverser l’Atlantique en un peu plus longtemps que Ciara (60 à 72 heures) ajoute Serge de Meteogroup.

A l’heure d’écrire ces lignes, dans la nuit de samedi à dimanche, à 4 heures matin voici les rafales de vent prévues selon le modèle européen ECMWF qui est le plus pessimiste.

A la mer : 83 km/h

À Bruxelles : 77 km/h

A Marche-en-Famenne : 73 km/h

Dimanche soir, à 20 heures le vent soufflera davantage :

A la mer : 101 km/h

A Bruxelles : 100 km/h

A Marche-en-Famenne : 89 km/h (les rafales seront plus importantes en Ardenne vers 22 heures où l’on atteindrait les 99 km/h)