Météo : l’arrivée du froid au scan

Le weekend est calme et lumineux grâce à un puissant anticyclone centré sur la Scandinavie. Il nous envoie un courant continental stable, sec mais de plus en plus froid. La journée de dimanche sera similaire à celle d’aujourd’hui avec encore de très belles éclaircies et un vent toujours assez piquant, mais à partir de lundi, fini les belles journées d’automne. Le soleil sera plus timide et les températures nettement plus fraîches !

Lundi le ciel sera très nuageux à couvert. Le temps brumeux et froid avec même peut-être quelques grains de neige sur les Hautes-Fagnes. Les températures seront froides, 3-4 degrés en dessous des normales saisonnières. Le vent restera piquant donc le ressenti sera plus frais. Les maximas seront de 2 à 7°C.

Mardi les conditions évolueront peu, avec un temps stable, toujours nuageux mais globalement sec. Côté maximas, la baisse se poursuivra toutefois et on ne devrait plus dépasser 0 à 4° au moment le plus "doux" de la journée. Le vent restera piquant.

Dans la nuit de mardi à mercredi, une zone de neige pourrait arriver d’Allemagne et donner un petit blanchiment en plaine. Ces précipitations devraient néanmoins se décaler sur la Mer du Nord en matinée et nous retrouveront un temps plus sec avec des éclaircies par le Sud. Maxima de 1 à 4°C avec un vent d’est frisquet.

Le froid est donc à nos portes !