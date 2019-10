Météo : il va pleuvoir tout le week-end

Un dimanche copieusement pluvieux sur le Sud-Est

Une dépression provenant du Sud du golfe de Gascogne va remonter sur le centre ouest de la France et la perturbation qui s’enroule autour va remonter sur notre pays donnant des cumuls de 1 à 4 litres d’eau par mètre carré au Nord du sillon Sambre-et-Meuse et de 7 à 30 litres d’eau au Sud. C’est en Gaume et dans le pays d’Arlon qu’il va pleuvoir le plus.

Ce n’est que lundi après-midi que cette perturbation va quitter la Belgique par le Nord et le temps sec se confirme mardi avec de larges éclaircies à l’Est.