Météo 12h50 (56/366) - 25/02/2020

Vous l’avez peut-être lu hier, une offensive hivernale chez nous dès la nuit prochaine.

Météo hivernale sur l'ensemble du pays : tous les détails sur l'arrivée de la neige - © Tous droits réservés Une dépression qui quitte le Danemark pour se diriger vers le sud de la mer baltique dirige chez nous des courants d’origine polaire (en bleu sur la carte) qui sont humides et instables. Le Benelux, le nord de la France ou encore l’Allemagne seront concernés par cette instabilité. Chez nous, de la neige va s’accumuler à partir de 200 à 300 mètres d’altitude et de fréquentes averses, souvent hivernales rythmeront la journée de demain mercredi. Jeudi, retour d’un courant océanique et d’une perturbation associée à de l’air plus doux qui au contact avec l’air froid blanchira temporairement l’ensemble du pays.

La nuit prochaine : les averses prendront un caractère hivernal sur tout le pays Météo hivernale sur l'ensemble du pays : tous les détails sur l'arrivée de la neige - © Tous droits réservés A basse altitude, les averses seront sous forme de grésil ou de neige fondante. C’est à partir de 200 à 300 mètres d’altitude que de la neige va s’accumuler. C’est évidemment sur les hauteurs, au-dessus de 500 mètres d’altitude que les cumuls seront plus importants. Le vent modéré accentuera le risque de congères sur les routes ardennaises. Là où il n’y aura pas ou peu d’averses, des plaques de givre pourront se former à cause des averses de l’après-midi, les sols seront donc souvent glissants. Suivez les conseils RTBF Mobilinfo pour conduire sur les routes glissantes.

Demain mercredi : la journée sera rythmée par des averses souvent hivernales Météo hivernale sur l'ensemble du pays : tous les détails sur l'arrivée de la neige - © Tous droits réservés Lorsque nous sommes confrontés à une masse d’air instable, autrement dit des averses, il est impossible d’établir un scénario précis. En effet, à l’inverse d’une perturbation structurée, les averses ne se développent pas toutes en même temps, ni au même endroit. Voici ce qui est certain pour demain : Les averses auront souvent un caractère hivernal, même à basse altitude, il n’est pas impossible d’avoir temporairement un sol blanchi par une averse de neige ou de grésil. L’accumulation sera très éphémère à basse altitude et plus durable à plus haute altitude.

Un manteau neigeux va s’installer en Haute Ardenne, au-dessus de 500 mètres d’altitude et une accumulation de neige sera visible sur les régions situées au-dessus de 200 à 300 mètres.

La question que tout le monde se pose : combien de centimètres ? Météo hivernale sur l'ensemble du pays : tous les détails sur l'arrivée de la neige - © Tous droits réservés Réponse facile : c’est la nature qui décide Réponses des modèles météo : Avec l’équipe, nous avons consulté plusieurs modèles météo afin de pouvoir prévoir les quantités. Voici ce que le modèle " MOS " de Meteogroup prévoit la nuit prochaine et demain mercredi : En plaine : pas d’accumulation Entre 100 et 200 mètres d’altitude : moins d’1cm Entre 200 et 300 mètres d’altitude : moins d’1 cm la nuit + moins d’1cm la journée Entre 300 et 400 mètres d’altitude : 1 cm la nuit + moins d’1 cm la journée Au-dessus de 400 mètres d’altitude : 4 à 5 cm la nuit + 1 à 2 cm la journée Le modèle anglais " Ukmo " est plus pessimiste : En plaine : 1 ou 2 cm la nuit, rien en journée Entre 100 et 200 mètres d’altitude : 1 ou 2 cm la nuit, rien en journée Entre 200 et 300 mètres d’altitude : 2 à 4 cm la nuit + 2 à 3 cm la journée Entre 300 et 400 mètres d’altitude : 5 à 12 cm la nuit + 2 à 5 cm la journée Au-dessus de 400 mètres d’altitude : 5 à 12 cm la nuit + jusqu’à 12 cm en Haute Fagnes.

L’Institut Royal Météorologique a publié un avertissement jaune pour conditions glissantes Météo hivernale sur l'ensemble du pays : tous les détails sur l'arrivée de la neige - © Tous droits réservés Il concerne 4 provinces : le Hainaut, Namur, Liège et Luxembourg. Il est valable de ce mardi 23 heures à ce jeudi 27/2 à 1 heure du matin.