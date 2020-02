Météo hivernale : 10 à 15 cm de neige entre ce mardi soir et mercredi soir

L’arrivée de la neige est prévue pour mardi soir

La perturbation pluvieuse arrivée ce lundi après-midi quittera définitivement notre territoire par l’Est dans le courant de ce mardi. Elle est le trait d’union entre deux masses d’air. Une masse d’air doux et une masse d’air froid. L’après-midi de mardi sera instable et de fréquentes averses vont rythmer l’après-midi sur tout le pays à l’exception du littoral où le temps demeurera sec.

Si quelques giboulées concerneront déjà le plateau des Fagnes, c’est dans la nuit de mardi à mercredi, avec la chute des températures que les précipitations deviendront hivernales, même à plus basse altitude. L’accumulation sera visible à partir de 300 mètres d’altitude et c’est à partir de 500 mètres qu’un manteau neigeux va s’installer.

Si quelques averses hivernales seront toujours d’actualité à basse altitude mercredi matin, dès l’après-midi, les averses seront sous forme de pluie au Nord du Sillon Sambre-et-Meuse. Tandis que dans les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg, l’or blanc continuera de tomber.

Entre mardi soir et mercredi soir, une accumulation de 1 à 2 cm sera visible au-dessus de 300 mètres d’altitude, 4 cm au-dessus de 400 mètres d’altitude et jusqu’à 10 cm au-dessus de 500 mètres d’altitudes (voire 15 cm sur les points les plus élevés comme le Mont Rigi, par exemple).

Jeudi, nous serons toujours confrontés à la même masse d’air froid mais l’instabilité sera moindre. Les averses seront plus éparses et plus faibles que la veille. Elles seront toujours hivernales sur les hauteurs des provinces de Liège et de Luxembourg.

Vendredi, de l’air plus doux accompagnera une perturbation pluvieuse, ce qui fera temporairement fondre la neige tombée en milieu de semaine.

Néanmoins, les giboulées seront de retour pour le week-end, il fera à nouveau plus froid entre samedi et dimanche, ce qui pourrait générer de nouvelles chutes de neige.