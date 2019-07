Météo : et c'est parti pour la canicule !

La chaleur va se faire de plus en plus sentir aujourd’hui et dans les prochains jours avec des températures qui seront de plus en plus insupportables.

Ce matin alors que le soleil brillera sur l’ensemble du territoire, nous aurons déjà de 24 à 27° au milieu de la matinée. Cet après-midi, on attend de 30 à 34°.Une petite brise de mer pourra se lever dans l’après-midi apportant un zeste de fraîcheur sur la plage. Quelques légers cirrus sont possibles. Nous sommes déjà ce mardi de 9 à 12° au- dessus des normales saisonnières.