Météo : entamons 2022 en douceur

Ce premier jour : douceur, lumière et temps sec

L’année commence dans la douceur avec de 8 à 11° ce matin.

Cette première matinée sera lumineuse sur le centre et le nord du pays. Il y a aura des grisailles un peu plus tenaces au sud du sillon Sambre-et-Meuse ou vers la frontière française. Vent de sud sensible.

Quant à samedi après-midi, le ciel sera voilé mais très lumineux avec de belles percées du soleil en général. Les températures seront en prime très agréables et clémentes, dignes d’un mois d’avril ! Maxima : de 10 à 14°.

La nuit prochaine, le ciel sera couvert et le temps sera généralement sec. Minima : 6 à 11°.

Le temps de ce 2 janvier sera plus instable

Demain, place à une alternance entre passage nuageux, à un ciel variable, à plus de vent et quelques averses qui pourront circuler uniquement sur les le Nord du pays.

Le ciel se montrera variable dimanche après-midi entre plaques de nuages bas compactes circulant d’Ouest en Est et le retour d’éclaircies parfois assez belles. Ambiance encore bien venteuse.

Deux perturbations à venir, la première moins active et la seconde plus active

La prochaine perturbation va traverser le pays la nuit de dimanche à lundi. On attend entre 1 et 7 litres par m².

Une perturbation plus active est attendue la nuit de lundi à mardi (entre 20 et 30 l/m²). La pluie continuera à nous arroser la journée de mardi.