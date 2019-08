On attend en moyenne 7 mm mais peut être ponctuellement beaucoup plus sous un orage.

METEO : Enfin la pluie ! - © Tous droits réservés

Demain le temps sera agité avec beaucoup de vent. On attend des bourrasques jusqu’à 90 km/h à la mer, 60-70 km/h à l’intérieur du pays.

Le ciel sera encore fort nuageux le matin avec une goutte possible sur le nord. En principe cette couverture nuageuse devrait se morceler un peu plus l’après-midi. Les éclaircies seront de plus en plus en plus nombreuses.

Les températures vont varier entre 21 et 25°.

Dimanche après une matinée lumineuse, le ciel s’ennuagera progressivement à partir de la frontière française. Dans l’ensemble la journée sera tout de même agréable pendant quelques heures. Nous aurons de 19 à 24°.

Lundi après une matinée sèche, le temps deviendra instable avec des averses. On pourrait à nouveau entendre gronder le tonnerre.