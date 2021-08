Une dépression centrée sur l’Irlande influence encore la météo belge. Après le vent et les averses de cette après-midi, la soirée sera plus calme sur l’Ouest et le centre. Ce samedi après-midi sera à nouveau rythmé par les averses. Nous terminerons le week-end au rythme des averses (moins soutenues que la veille) et des températures toujours inférieures aux normales saisonnières. Mais une amélioration arrive en milieu de semaine prochaine.

La nuit prochaine : des averses plus éparses et moins de vent Météo : encore un week-end instable mais il y a une bonne nouvelle - © Tous droits réservés Après une soirée plus sèche et moins venteuse à l’ouest et au centre et les dernières averses au Sud du Sillon Sambre-et-Meuse, le temps sera temporairement plus sec avant le retour de nouvelles averses qui arriveront par l’Ouest en milieu de nuit.

Ce samedi matin : Quelques ondées en Ardenne et à la côte et des éclaircies ailleurs Météo : encore un week-end instable mais il y a une bonne nouvelle - © Tous droits réservés Les éclaircies seront belles depuis le Hainaut jusqu’à la Campine. Mais ça sera temporaire

Samedi après-midi : des averses sur tout le pays Météo : encore un week-end instable mais il y a une bonne nouvelle - © Tous droits réservés Des averses qui par endroits pourraient prendre un caractère orageux. Heureusement, pas de grands cumuls pluviométriques. Il ne s’agira pas d’orages stationnaires. Les averses seront normalement moins marquées le long des frontières avec l’Allemagne et le Luxembourg.

Amélioration dès mardi et surtout mercredi Météo : encore un week-end instable mais il y a une bonne nouvelle - © Tous droits réservés Dimanche : le vent sera soutenu et les averses (de pluie) seront plus marquées en province de Luxembourg que dans les autres régions. Lundi : De nouvelles averses pour tout le monde l’après-midi, orageuses en Flandre. Ailleurs, les averses seront moins fréquentes et moins intenses. Mardi : quelques ondées bien plus éparses que la veille et un temps souvent sec. Frais (pas plus de 21 °C). Mercredi : le temps s’améliore, il fera sec malgré les cumulus qui se développeront l’après-midi.

Enfin des journées estivales ! Météo : encore un week-end instable mais il y a une bonne nouvelle - © Tous droits réservés Jeudi : une journée pleine de soleil et estivale comme on le souhaite depuis longtemps. Les températures seront comprises entre 24 °C sous les parasols à Ostende et 28 °C sur le centre. Quelques orages de chaleur isolés pourront se déclencher en fin de journée. Vendredi : Un temps chaud et lourd qui pourrait devenir orageux en fin de journée.