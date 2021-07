Météo en Europe: un été pourri? Finalement, août ne tiendra pas ses promesses

Nous allons vous proposer de parcourir ensemble les toutes dernières perspectives de ce mois d'août, d'abord sous l'aspect des températures et ensuite sous l'aspect des quantités de pluie attendues.

Hélas, ces prévisions dites "saisonnières", sont remises constamment à jour et il faut bien reconnaître que les dernières que nous avons reçues ne viennent pas, mais alors là vraiment pas, corroborer celles d'il y a un mois. Preuve s'il en est de la "fragilité" de telles prévisions quant à leur fiabilité.

Il y a un peu plus d'un mois, nous demandions à notre fournisseur météo les tendances estivales. Si juillet avait été fort justement bien prévu "pourri", les tendances ou prévisions saisonnières proposaient alors un scénario avec une belle amélioration dès la fin juillet et ce, de manière assez durable, puisque se prolongeant une bonne partie du mois d'août.

Les cartes que vous voyez représentent la prévision sur une semaine en terme de température. La prévision ne nous dit pas exactement quelle température il fera mais c'est toujours une indication par rapport à ce que l'on appelle les "normales saisonnières". Ainsi, sur les cartes de températures, vous voyez la légende en haut : plus c'est bleu foncé, plus cela s'éloigne des valeurs repères. A l'inverse, si c'est orange ou rouge, cela signifie une anomalie mais cette fois vers le haut.

Semaine du 02 au 08 août : bien trop fraîche

On le voit sur la carte des températures du 02 au 08 août c'est toute l'Europe Occidentale qui est en déficit de température, depuis la péninsule ibérique jusqu'à la Scandinavie. Sur la Belgique, la différence serait de l'ordre de deux degrés en moyenne. Seuls le sud de l'Italie et la Grèce devraient connaître une première semaine d'août plus chaude que la normale.

Semaine du 09 au 15 août : toujours sous les moyennes

Peu de changement pour la seconde semaine d'août, si ce n'est que le déficit par rapport à la normale "n'est plus" que d'un seul degré chez nous. Par contre, on remarque à nouveau que toute l'Europe Occidentale, mis à part la Grèce à nouveau, seront dans des valeurs trop fraîches ou tout au plus "normales" comme en Espagne.

Semaine du 15 au 22 août : et ça continue...

Même si le déficit en température est moins marqué, ce sera inférieur à un degré. Pour info, la moyenne à Bruxelles est proche de 21°C.

Semaine du 22 au 29 août : quasiment normale

La semaine du 22 au 29 devrait être fort proche des normales, en tout cas éloignée de moins d'un degré de celles-ci. Pas de canicule en vue donc mais une fin août un peu plus clémente. Donc, au final, SI ces prévisions se réalisent, nous devrions constater un mois d'août assez frais.