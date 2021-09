Météo en Belgique: cette année, l’été tombe en septembre !

Le 1er septembre signe le début de l’automne météorologique. Mais, vous l’avez certainement entendu dans nos différents bulletins météo radio et télé, les premiers jours de l’automne s’annoncent plutôt estivaux.

Après un été historiquement humide , notre ressenti est souvent mitigé. On entend parler " d’été pourri ", "d’été manqué"… mais si l’automne venait nous sauver ?

À la fin du mois d’août , un anticyclone basé sur les îles britanniques a commencé à grossir. Mais une nouvelle goutte froide en Pologne a rabattu vers la Belgique des températures trop fraîches pour la saison et de l’humidité.

Depuis le début des congés scolaires , la météo belge a été rythmée par des défilés de perturbations et surtout par une succession de "gouttes froides". De véritables coulées d’air froid nous arrivant directement du Nord.

Nous avons encore vécu, en début de semaine , des périodes bien grises et quelques passages pluvieux copieux dans certaines régions. Mais il faut bien avouer que depuis la rentrée, la météo s’améliore .

Tout simplement parce que la goutte froide présente à l’Est s’éloigne et que l’anticyclone, toujours basé sur la Grande-Bretagne va grossir pour nous apporter de façon assez durable, un temps sec, du soleil et des températures estivales.

L'été indien au Canada © Tous droits réservés

Peut-on pour autant parler "d’été indien"?

Comme le dit la chanson, l’été indien (ou été des Indiens), est : "une saison qui n’existe que dans le Nord de l’Amérique". Et cette période de l’année est encore bien trop précoce. En effet on parle d’été indien, en Amérique du Nord, quand le temps est particulièrement clément (5°C au-dessus des normes de saison durant au moins 3jours avec moins de 5mm de précipitations) entre le début du mois d’octobre et le milieu du mois de novembre.

Chez nous, on parle plutôt d’été de la St Martin.

St Martin est fêté le 11 novembre. C’est aux environs de cette date que l’on a souvent une période de redoux que l’on oppose aux Saints de Glace du mois de mai.

Nous allons donc profiter des prochains jours en se disant que l’été n’a peut-être pas dit son dernier mot et que jusqu’au 11 novembre, nous ne sommes pas à l’abri d’avoir une belle arrière-saison.